Беглов ожидает увеличение турпотока в Петербург до 12 миллионов человек

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглв заявил, что власти планируют увеличить туристический поток на 46 процентов в течение четырех лет.

В Смольном состоялось совещание с членами правительства по вопросам развития Петербурга. Александр Беглов отметил, что власти должны работать над улучшением туристической привлекательности города на Неве.

В 2018 году Петербург посетили 8 млн туристов, в течение ближайших четырех лет власти планируют увеличить турпоток до 12 млн человек.

« Для этого делаем очень много — реконструкция центра, оказание помощи музейному сообществу», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее Беглов сообщил о реконструкции Заневского парка и строительстве Дворца танца Бориса Эйфмана.