Развитие проекта «Единая карта петербуржца» обсудили в Смольном

Санкт-Петербург, 2 июля. Владельцы «Единой карты петербуржца» смогут воспользоваться сервисом в 3600 точках компаний-партнеров, рассказали в Смольном.

На заседании правительства Петербурга стало известно, что в городе увеличат число адресов, где принимают карты. Власти анализируют качество программ лояльности, которые предоставляются владельцам карт.

Власти сообщили, что в ближайшее время заработает второй завод-производитель банковских карт. Партнером проекта хочет стать нижегородский завод «Новакард», пишут «Невские новости».

Проект официально стартовал в Петербурге 7 мая. Первыми карты получили ветераны, блокадники, госслужащие. Беглов распорядился ускорить выдачу единых карт.