Беглов поручил печатать на платежных квитанциях информацию о тарифах ЖКУ

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглов призвал членов правительства проводить разъяснительную работу с населением об изменениях тарифов на ЖКУ.

На заседании в Смольном градоначальник призвал разместить информацию о замороженных тарифах на обратной стороне платежной квитанции. Это необходимо, чтобы каждый житель Петербурга знал свои права.

«Жители должны знать четко, что им положено. Дайте мне макет платежки и проведите разъяснительную работу со СМИ», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

С 1 июля в Петербурге начали действовать новые тарифы на ЖКУ. Властям Петербурга по поручению Беглова удалось сдержать рост тарифов, а по некоторым позициям снизить тарифы.

Это стало возможным благодаря пересмотру работы с ресурсоснабжающими организациями и эффективному менедженту. Эксперты считают, что подход, разработанный Бегловым, можно масштабировать и на другие регионы страны.