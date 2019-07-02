Беглов пообещал реконструкцию Заневского парка в Петербурге к 2020 году

Санкт-Петербург, 2 июля.Глава Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с членами городского правительства.

В Смольном обсудили реконструкцию Заневского парка. По словам градоначальника, его благоустроят к 2020 году. После реконструкции в парке появится аллея Космонавтов.

Власти Петербурга также рассмотрели вопросы реализации проекта «Единая карта петербуржца», поправки к работе городских автостоянок, пишут «Невские новости».

Ранее на заседании правительства Беглов сообщил, что Дворец танца Бориса Эйфмана на территории арт-парка построят до 2021 года. Глава Петербурга неоднократно подчеркивал, что горожане должны жить в комфортных условиях.