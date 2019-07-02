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Беглов рассказал, когда в Петербурге построят Дворец танца Эйфмана

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Беглов рассказал, когда в Петербурге построят Дворец танца Эйфмана

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что строительство Дворца танца Бориса Эйфмана должны завершить до 2021 года.

Градоначальник принял участие в заседании правительства в Смольном. Беглов сказал, что власти Петербурга объявят конкурс на название парка рядом с дворцом.

Балетмейстер Борис Эйфман считает оптимальным решение создать парковую зону на проспекте Добролюбова. Он рад, что его Дворец танца включили в «Арт-парк», пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов показал проект парка премьер-министру России Дмитрий Медведеву. Глава российского правительства положительно оценил проект.

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Автор: Ирина Селезнева
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