Беглов открыл сессию «Императорское кольцо» на конференции по нейтронам

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглов открыл сессию «Императорское кольцо», которая проходит в рамках конференции по нейтронам в центральном выставочном зале «Манеж».

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга поприветствовал участников конференции, которая продлится в Северной столице до пятницы.

Градоначальник перед подписанием соглашения о сотрудничестве с НИЦ «Курчатовкий институт» отметил, что проект, предусматривающий создание межкультурного, исторического и научного пространства на базе пригородов Петербурга, даст новый толчок развития города.

«Если объединить все наши музеи, научные центры, получается «императорское кольцо». Это совершенно новое направление развития нашего города, и я считаю, что те соглашения, которые мы должны подписать с Курчатовским институтом, дадут новый импульс», — приводят «Невские новости» слова Беглова.

Европейская конференция по рассеянию нейтронов стартовала 30 июня. Для участия в форуме в Северную столицу прибыли более 800 ученых из 42 стран мира.