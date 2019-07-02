Петербурженка прокатила назойливого поклонника на капоте авто

Санкт-Петербург, 2 июля. Петербурженка прокатила назойливого ухажера на капоте автомобиля на улице Ленсовета.

Инцидент произошел 2 июля в Московском районе Петербурга. На капоте серебристого Chevrolet, держась за лобовое стекло, лежал молодой человек.

По словам петербурженки, этот парень не дает ей прохода — постоянно караулит возле дома и работы. Девушка считает, что он сумасшедший.

«Он каждый день меня спрашивает: «Почему ты не хочешь со мной дружить?» — пояснила девушка, ее слова передает «Пятый канал».

Петербурженка призналась, что ей некомфортно рядом с этим парнем. Она добавила, что уже обращалась в полицию, но ничего не изменилось.

Ранее сообщалось, что иностранец наехал в Москве на девушку и попытался скрыться. Его задержали и сильно избили прохожие, мужчина впал в кому.