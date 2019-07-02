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Бетонная плита убила двух рабочих, сидевших в биотуалетах на стройке в Петербурге

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Бетонная плита убила двух рабочих, сидевших в биотуалетах на стройке в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Московский районный суд приговорил мастера строительно-монтажных работ к 1,5 годам лишения свободы по делу о гибели двух человек на стройплощадке в Петербурге.

По данным суда, подсудимый халатно подошел к организации строительных работ. Он не закрепил опалубку стены, а также не организовал защитные ограждения в местах прохода людей.

На стройплощадке, расположенной на Предпортовом проезде, обрушилась бетонная плита и арматура. Груз рухнул на биотуалеты, стоящие возле здания. В этот момент в них находились три человека, пишут «Невские новости».

Двое строителей скончались на месте от полученных травм, третий человек выжил. Подсудимый признал свою вину, ему запретили в течение года занимать административные должности на строительстве.

Ранее сообщалось, что в декабре в Петербурге произошел аналогичный случай. Упавшая бетонная плита убила одного мигранта, второй получил серьезные травмы.

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Автор: Ирина Селезнева
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