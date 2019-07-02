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Петербуржец нашел королевского питона в собственной квартире

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Петербуржец нашел королевского питона в собственной квартире

Санкт-Петербург, 2 июля. Королевский питон проник в квартиру жилого дома на Авангардной улице в Петербурге, сообщили в экстренных службах.

Рептилию обнаружил хозяин квартиры, когда случайно открыл комод. Петербуржец вызвал спасателей, которые доставили змею в приют для экзотических животных.

Владельца королевского питона пока не нашли. Ранее сообщалось, что в конце мая на одной из парковок Москвы нашли заползшую в автомобиль змею. 

Годом ранее спасатели сняли с дерева амурского полоза. Полутораметровая змея переползала с одного дерева на другое в московском парке.

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Автор: Ирина Селезнева
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