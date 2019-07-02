Беглов рассказал об экономии бюджета за счет взаимодействия медучреждений

Санкт-Петербург, 2 июля. Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов рассказал о гармонизации отношений между федеральными и петербургскими медицинскими учреждениями на встрече с заместителем председателя Кабмина РФ Татьяной Голиковой.

По словам Беглова, за счет взаимодействия больниц удается экономить денежные средства городского бюджета, пишут «Невские новости».

«Мы сейчас гармонизируем отношения между медицинскими учреждениями федерального и регионального центра. На этом мы экономим большие средства. Главное — это маршрутизация наших пациентов, которым бы оказывалась высокотехнологическая помощь», — подчеркнул он.

При этом врио руководителя города обратил внимание на то, что койки не должны простаивать.

Он указал на то, что иногда скорая помощь привозит пациента в городскую больницу, а там очередь. Однако, по его словам, параллельно в федеральных структурах есть места и оборудование, которые простаивают.

Ранее Беглов сообщил о строительстве нового детского хирургического центра в Петербурге.