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Беглов анонсировал строительство нового детского хирургического центра в Петербурге

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Беглов анонсировал строительство нового детского хирургического центра в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы Александр Беглов и заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова посетили с рабочим визитом Петербургский государственный медицинский университет Павлова.

Беглов и Голикова осмотрели стационарное отделение скорой медицинской помощи и научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии. Врио губернатора города во время рабочего визита сообщил, что на Авангардной улице построят детский хирургический центр.

«Это большой и очень важный проект», — подчеркнул Беглов.

Он уточнил, что на строительство центра власти города выделили 6,5 миллиарда рублей, пишут «Невские новости».

Отмечается, что учреждение будет рассчитано на 250 коек. По предварительным данным, медики смогут принимать до 15 тысяч пациентов ежегодно. Общая площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров.

Ранее Беглов и Голикова открыли симпозиум по ядерной медицине в Петербурге.

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Автор: Сергей Петров
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