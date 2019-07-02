Пассажиропоток в аэропорте «Пулково» в мае превысил 1,7 млн человек

Санкт-Петербург, 2 июля. Пассажиропоток в петербургском аэропорте «Пулково» в мае 2019 года вырос до 1,7 млн человек, что на 8,4 процента больше показателей аналогичного периода.

ФГКУ «Росгранстрой» сообщил, что пассажиропток в аэропорту превысил пропускную способность в 2,5 раза. Пункт пропуска рассчитан на одну тысячу человек в час.

Оператору аэрропорта порекомендовали равномерно распределять рейсы. С января по май пассажиропток вырос до 6,8 млн человек. Годовой пассажиропток в 2018 году составил 18,1 млн человек, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что дочерняя компания «Аэрофлота» отменила рейсы в Карловы Вары из Москвы. Кроме того, «Победа» не планирует возобновлять международные полеты из Петербурга.

В апреле стало известно, что иностранные инвесторы хотят вложить 500 млн евро на реконструкцию аэропорта в Петербурге.