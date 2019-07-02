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Беглов инициировал благоустройство 500 дворов Петербурга

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Беглов инициировал благоустройство 500 дворов Петербурга

Санкт-Петербург, 2 июля. Власти Петербурга в этом году планируют осуществить благоустройство 500 дворов. Об этом во вторник заявил глава города Александр Беглов, выступая в «Губернаторском эфире» на «Радио России».

По его словам, программа, в частности, предусматривает ремонт дорог, восстановление газонов, обустройство зон для отдыха и комплексное озеленение территорий. Беглов заявил, что будет пристально следить за ходом работ. Он также призвал петербуржцев сообщать ему в социальной сети «ВКонтакте» о любых нарушениях или недоработках.

«Прошу и вас, уважаемые горожане, следить за ходом благоустройства своего двора или сквера. В случае недобросовестной работы подрядчиков вы можете написать мне на страницу «ВКонтакте», — подчеркнул врио губернатора Петербурга.

Кроме того, Беглов объявил о конкурсе на самый лучший двор. Таким образом глава администрации города намерен поддержать инициативу местных жителей, которые хотят облагородить вид своих дворов собственными силами.

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Автор: Антон Соколов
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