Переживший блокаду петербуржец создал сказочный «Двор дога Рамзеса»

Санкт-Петербург, 2 июля. Петербуржец Аркадий Канцпольский своими руками создал маленький парк аттракционов во дворе дома 8 на улице Зины Портновой. Более двух десятков лет он радовал детей, но сейчас пришел в запустение.

Местные жители с теплотой вспоминают «двор дога Рамзеса» и его создателя. По их словам, Аркадий Канцепольский был удивительным человеком с добрым сердцем и золотыми руками.

Жильцы дома в беседе с «Петербургским дневником» рассказали, что он потерял родителей в блокадном Ленинграде, в 11 лет начал артистическую карьеру в детдомовской бригаде. Ребята устраивали представления для раненых. Позже он исполнял юмористические номера в Союзгосцирке. Там познакомился со своей будущей женой Ириной. Она работала акробаткой.

В конце 1970-х Канцпольский вышел на пенсию. В доме №8 на улице Зины Портновой он жил вместе с женой Ириной. Супруги завели большого немецкого дога и назвали Рамзесом. Долгие годы Аркадий и его пес были настоящими героями для местной детворы. Канцпольского они называли не иначе как добрым волшебником.

Канцепольский своими руками смастерил большие расписные сани. В них запрягали Рамзеса, и большой дог возил восторженных ребятишек. Для хранения саней Аркадий Михайлович смастерил резной теремок, рядом с ним соорудил ветряную мельницу с гирляндами огоньков на крыльях, карусель с сиденьями-собачками и ракетой по центру. Во дворе появилась и яхта «Беда» с нарисованными капитаном Врунгелем и Ломом, песочницы и клумбы. В чудесном городе был даже маленький кинотеатр на двенадцать мест, где малыши могли посмотреть диафильмы.

Но больше всего дети обожали именно Рамзеса. Дог был чемпион Ленинграда по караульной службе, исполнил роль собаки Баскервилей в советском «Шерлоке». Во дворе работала «почта Рамзеса» – дети писали письма догу, рисовали рисунки. Лучшему художнику причитался приз — десять катаний вне очереди. Получали награды и ребята с хорошими отметками.

Двор обрастал легендами. Более того, даже водители троллейбусов объявляли эту остановку, как «Станция Рамзес».