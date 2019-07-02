Беглов и Голикова открыли симпозиум по ядерной медицине

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглов и вице-премьер России Татьяна Голикова выступили на открытии 7-й европейской конференции по рассеянию нейтронов и симпозиуме по ядерной медицине.

Участники конгресса обсудят проблемы лечения онкологических, неврологических, психических заболеваний. Александр Беглов уверен, что признанным специалистам удастся найти решение многих медицинских проблем. Он поблагодарил собравшихся за работу на благо Петербурга.

«Это прорывные технологии, которые дают возможность исследовательской работы, научной работы и практического применения для лечения петербуржцев и иностранцев», — сказал глава Петербурга, его цитируют «Невские новости».

Татьяна Голикова напомнила, что правительство России заботится о здоровье своих граждан. Президент Владимир Путин включил программу по увеличению продолжительности жизни россиян в майские указы.

Российские власти ввели меры, направленные на прирост населения, снижение смертности и оказывают поддержку семьям с детьми, добавила вице-премьер. Кроме того, правительство создает дополнительные возможности для молодых медиков.

Ранее Беглов рассказал Голиковой о том, как обстоят дела в сфере медицины в новых районах Петербурга. Он отметил, что городу необходима социальная инфраструктура.