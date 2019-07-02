Беглов и Голикова посетили медицинский университет имени Павлова

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглов и вице-премьер России Татьяна Голикова посетили медицинский университет имени Павлова.

Градоначальник сообщил Голиковой ранее о планах правительства Петербурга по развитию медицинской сферы. На выделенные из резервного фонда 1,5 млрд рублей откроют 11 офисов врачей общей практики.

Затем Беглов и Голикова встретились с работниками стационарного отделения скорой медицинской помощи ПСПбГМУ имени Павлова и посетили научно-исследовательский институт детской онкологии и трансплантологии.

Сотрудники мединститута имени Павлова рассказали Голиковой и Беглову об одной из последних операций в области трансплантологии. Пациентка после операции чувствует себя хорошо.

«Здоровья вам», — пожелал глава Петербурга присутствовавшей на встрече женщине, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов и Голикова выступили на открытии симпозиума по ядерной медицине. Участники международного конгресса обсудят проблемы лечения онкологических, неврологических заболеваний.