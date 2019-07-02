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«Победа» не планирует возобновлять международные полеты из «Пулково»

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«Победа» не планирует возобновлять международные полеты из «Пулково»

Санкт-Петербург, 2 июля. Авиакомпания «Победа» не планирует возобновлять международные перелеты из петербургского аэропорта «Пулково» зимой. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Международные рейсы «Победы» из Петербурга закрыли 31 марта. Авиаперевозчик объяснил такое решение неудобствами, связанными с задержками рейсов сотрудниками ФСБ из-за досмотра самолетов.

В пограничном управлении ФСБ по Петербургу отметили, что сотрудники ведомства не делают исключений при досмотре самолетов.

В итоге дочерняя компания «Аэрофлота» — «Победа» приняла решение не планировать запуск международных рейсов, пишет ТАСС.  В «Пулково» отметили, что не получали заявок от лоукостера на осуществление полетов за границу.

Ранее сообщалось, что «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары. Это решение связано с аннуляцией властями Чехии разрешения на полеты для «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

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Автор: Ирина Селезнева
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