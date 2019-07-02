Следствие проверит информацию о вымогательстве в петербургском парламенте

Санкт-Петербург, 2 июля. Следственный комитет РФ проверит информацию о возможной причастности депутатов Законодательного собрания Петербурга к вымогательству денег у местного предпринимателя.

Проверка была инициирована после обращения в правоохранительные органы «Невских Новостей», о чем сообщает само издание. Портал утверждает, что депутаты Закса Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Сергей Никешин якобы шантажировали строительную компанию «Воин-В». Они подключали местных гражданских активистов, которые заваливали проверяющие органы жалобами, мешая застройке.

При этом, как пишет НН, депутаты предложили главе «Воина-В» Олегу Глущенко заплатить деньги в обмен на прекращение жалоб. В распоряжении издания есть запись телефонного разговора, в котором депутаты обсуждают вопрос взимания денег с бизнесмена.

Отметим, что Глущенко ранее подал иск о защите чести и достоинства к Резнику. Причина – оскорбительные высказывания в адрес девелопера. Бизнесмен уточнял, что спокойно воспринял бы адекватную критику работы, но со стороны депутата он получил лишь череду оскорблений – «лжец», «негодяй» и «провокатор». Заседание суда должно было состояться 5 июня, однако адвокат Резника так и не явился.