Беглов рассказал, сколько дорог отремонтируют в Петербурге в 2019 году

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2019 году отремонтируют 120 километров дорог. Об этом он сказал в «Губернаторском эфире» на «Радио России».

Градоначальник подчеркнул, что в Петербурге необходимо улучшить состояние улично-дорожной сети. Дороги должны быть безопасными для всех участников движения.

Беглов пояснил, что нормативным требованиям не соответствуют больше трети городских дорог. Это связано с недостаточным финансированием или некачественным ремонтом.

Глава Петербурга добавил, что финансирование на реконструкцию дорог увеличили до 13 млрд рублей. Власти организовали мобильную группу, которая ежедневно проверяет капитальный ремонт дорог, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. На встрече обсуждались вопросы развития сферы здравоохранения в Петербурге.