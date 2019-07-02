Беглов рассказал Голиковой о создании 11 офисов врачей общей практики

Санкт-Петербург, 2 июля. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой на полях симпозиума по ядерной медицине.

Александр Беглов рассказал Голиковой о создании офисов врачей общей практики на выделенные правительством 1,5 млрд рублей.

Деньги направят на организацию офисов врачей в новых микрорайонах. Это необходимо, поскольку строительство полноценных поликлиник занимает 3-4 года.

«Мы в этом году открываем 18 медицинских объектов, в том числе 11 офисов врачей общей практики», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга отметил, что в вопросах профилактики и выявления заболеваний главную роль играет первичное звено учреждений здравоохранения.

Ранее Беглов рассказал о внедрении инновационных решений в развитие Петербурга. Он отметил, что город нуждается в новых медицинских и образовательных учреждениях.