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Более 150 снарядов времен войны нашли на Пулковском шоссе

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Более 150 снарядов времен войны нашли на Пулковском шоссе

Санкт-Петербург, 2 июля. Более 150 снарядов времен войны нашли на Пулковском шоссе во время земляных работ, сообщили с экстренных службах.

Инцидент произошел днем 1 июля на строительной площадке нефтеналивного терминала в Московском районе. По данным ГУ МЧС по Петербургу, обнаружили 155 снарядов. 

Среди них 133 минометных снаряда разного калибра. Специалисты группы разминирования ЗВО вывезли боеприпасы для утилизации, пишет издание «Комосольская правда — Петербург».

Как правило, боеприпасы находят на стройплощадках. Ранее сообщалось, что несколько мин времен войны нашли на территории Кузьминского водохранилища.

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Автор: Ирина Селезнева
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