Санкт-Петербург, 2 июля. Более 150 снарядов времен войны нашли на Пулковском шоссе во время земляных работ, сообщили с экстренных службах.

Инцидент произошел днем 1 июля на строительной площадке нефтеналивного терминала в Московском районе. По данным ГУ МЧС по Петербургу, обнаружили 155 снарядов.

Среди них 133 минометных снаряда разного калибра. Специалисты группы разминирования ЗВО вывезли боеприпасы для утилизации, пишет издание «Комосольская правда — Петербург».

Как правило, боеприпасы находят на стройплощадках. Ранее сообщалось, что несколько мин времен войны нашли на территории Кузьминского водохранилища.