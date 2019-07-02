Мать топ-менеджера «Газпромнефти» лишилась Porsche в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Синий Porsche угнали 1 июля на Васильевском острове в Петербурге. Злоумышленники за 10 минут вскрыли оборудованную сигнализацией иномарку.

В правоохранительные органы обратился 36-летний топ-менеджер одной из дочерних компаний «Газпромнефти». По его словам, автомобиль угнали со стоянки на Среднем проспекте.

Ущерб оценивается в 2,6 млн рублей. Мужчина добавил, что автомобиль принадлежит его матери. Правоохранительные органы ведут проверку по факту угона дорогой иномарки, пишет «Мойка 78».

Ранее сообщалось, что неизвестные угнали Lexus за 7,2 млн рублей с улицы Савушкина в Петербурге.