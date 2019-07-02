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Спасатели предупредили петербуржцев о сильном дожде с грозой 2 июля

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Спасатели предупредили петербуржцев о сильном дожде с грозой 2 июля

Санкт-Петербург, 2 июля. Сильный дождь с грозой ожидается в Петербурге 2 июля, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

Синоптики сообщают, что скандинавский циклон принес похолодание в Северную столицу. Днем пройдет дождь, в некоторых районах города ожидается сильная гроза.

Спасатели порекомендовали во время непогоды не покидать помещения. Если стихия застала вас в дороге, не прячьтесь под деревьями и рекламными щитами, не ходите вдоль зданий, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Днем температура воздуха составит 18-20 градусов тепла. В середине рабочей недели станет холоднее.

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Автор: Ирина Селезнева
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