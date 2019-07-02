Полиция задержала в Петербурге «минера» Мариинской больницы

Санкт-Петербург, 2 июля. Полиция задержала злоумышленника, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в Мариинской больнице.

Инцидент произошел днем 1 июля. Мужчина с мобильного телефона позвонил в экстренные службы и пожаловался на то, что ему не отдают паспорт. Затем о заявил, что заложил взрывное устройство в петербургском медучреждении.

Неработающего мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали в больнице. Сообщение о бомбе оказалось ложным, пишут «Невские новости».

Напомним, что в России с 2017 года ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.