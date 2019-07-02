Таксист-иностранец попытался изнасиловать пассажирку в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Правоохранительные органы задержали таксиста за домогательства к пассажирке, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. По данным источника, водитель проник в квартиру к 21-летней девушке на Хасанской улице. Он попытался ее изнасиловать.

Девушка дала отпор гражданину Узбекистана. Затем она обратилась в полицию, сообщив о попытке изнасилования. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти в течение двух лет неоднократно насиловал собственную дочь.