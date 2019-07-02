Житель Ленобласти два года насиловал несовершеннолетнюю дочь

Санкт-Петербург, 2 июля. Правоохранительные органы в Ленобласти задержали мужчину, который в течение двух лет насиловал дочь.

В полицию обратилась женщина 1985 года рождения. Она заявила, что ее неработающий муж неоднократно совершал сексуальные действия в отношении собственной дочери.

Девочка 2003 года рождения проживает в полной семье. Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось о драке между двумя петербуржцами, которая закончилась госпитализацией.