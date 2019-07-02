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Петербурженка ударила ножом знакомого, избивавшего ее сожителя

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Петербурженка ударила ножом знакомого, избивавшего ее сожителя

Санкт-Петербург, 2 июля. Жительница Петербурга с ножом набросилась на мужчину, защищая сожителя от избиения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 30 июня. В больницу с улицы Учительской госпитализировали двух человек. У одного мужчины зафиксировали ранение брюшной полости, он находится в тяжелом состоянии.

Второй мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану кисти, перелом скулы, многочисленные гематомы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Полиция задержала женщину 1968 года рождения, которая напала с ножом на избивавшего ее сожителя мужчину. Возбуждено уголовное дело.

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Автор: Ирина Селезнева
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