Беглов призвал соблюдать график пуска станций Фрунзенского радиуса метро

Санкт-Петербург, 1 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник сообщил об открытии станции метро «Академическая» после проведения капитального ремонта. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня открыли «Академическую» после капитального ремонта. Вся команда очень хорошо мобилизовалась в последние месяцы», — написал градоначальник.

Он особое внимание обратил но тот факт, что работники «торопились сдать к установленному сроку, потому что речь шла об удобстве для жителей».

«Но при этом качество не пострадало. Молодцы!» — отметил глава Петербурга.

Беглов также призвал соблюдать график пуска станций Фрунзенского радиуса, ответив, что расслабляться нельзя, так как «летом по метро очень много работы».

Глава Петербурга Александр Беглов назвал открытие станции петербургского метрополитена «Академическая» подарком для абитуриентов.