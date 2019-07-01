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Петербуржцев предупредили о ливнях в июле

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Петербуржцев предупредили о ливнях в июле

Санкт-Петербург, 1 июля. Сильные дожди ожидаются в Петербурге в первой декаде июля. Об этом в понедельник рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Миронова.

По ее словам, за месяц в Северной столице может выпасть 80-120% от нормы осадков, где месячная норма — 79 мм.  При этом температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы, которая составит 17,7 градусов.

«Мы ждем циклонический характер погоды в первую декаду — будет облачность и дожди. Мы ждем похолодания, температурный фон будет в первую декаду даже пониженным относительно нормы. Во второй половине месяца ситуация будет немного лучше», — пояснила Миронова агентству ТАСС.

Отметим, что Москву 1 июля тоже ожидают дожди, а воздух в российской столице прогреется до 25 градусов. При этом будет держаться облачная погода, скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду.

 

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Автор: Антон Соколов
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