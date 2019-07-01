ЦИК не нашел оснований для отмены выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июля. Центральная избирательная комиссия не видит оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге и рассчитывает на регистрацию всех кандидатов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

По словам Булаева, Центризбирком и городская избирательная комиссия имеют полномочия обратиться в суд с требованием отменить выборы в Петербурге. ЦИК РФ по поручению главы комиссии Эллы Памфиловой прорабатывал возможность отмены муниципальных выборов, однако на данный момент нет оснований отменять голосование, добавил Булаев.

«Мы считаем, что на сегодняшний день те действия, которые принимает комиссия Санкт-Петербурга и Центральная избирательная комиссия, пока дают нам возможность говорить о том, чтобы абсолютно все кандидаты, которые хотели бы участвовать в избирательной кампании, смогли реализовать свое право. И в этом случае, на этом этапе пользоваться своим правом Центральная избирательная комиссия пока считает излишним», — заявил замглавы ЦИК РФ.

Глава Петербурга Александр Беглов поддержал позицию Горизбиркома, которая инициировала работу по выявлению нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) и их устранению. Градоначальник поблагодарил комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление.

«Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон», — отметил Беглов.

Политолог Алена Август в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что «выборы должны пройти по закону, а значит заявления и Булаева, и Беглова в первую очередь важны для избирателей». Эксперт призвала ЦИК «разобраться в ситуации и расставить все точки над «i».