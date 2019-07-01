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Участники конкурса «Мой город — мои возможности» провели профориентационную игру для детей

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Участники конкурса «Мой город — мои возможности» провели профориентационную игру для детей

Санкт-Петербург, 1 июля. Выпускники президентской программы переподготовки управленческих кадров в рамках развития социального проекта «Хорошее дело» и участия в конкурсе «Мой город — мои возможности» провели профориентационную игру для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Профориентационная игра для подростков из Центров помощи семьи и детям разных районов Петербурга прошла под девизом —«Семь хороших дел для своего будущего».

Участники конкурса «Мой город — мои возможности» провели профориентационную игру для детейНаставники провели для ребят игры по станциям, благодаря которым дети научились ориентироваться в мире профессий. По их мнению, всего семь ключевых навыков, среди которых любознательность, умение общаться в группе, оптимистичность, доброта, лидерство, результативность и умение смотреть в будущее, помогут ребятам в любой профессии.

Кроме того, впереди у детей экскурсии на предприятия, где они своими глазами смогут увидеть, как все устроено изнутри и сделать правильный выбор в будущем. 

Участники конкурса «Мой город — мои возможности» провели профориентационную игру для детей

Участники конкурса «Мой город — мои возможности» провели профориентационную игру для детейУчастники конкурса «Мой город — мои возможности» провели профориентационную игру для детей

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Автор: Елена Новицкая
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