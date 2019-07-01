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В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Белые ночи»

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В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Белые ночи»

Санкт-Петербург, 1 июля. Ежегодный музыкальный фестиваль «Белые ночи» пройдет с 11 по 13 июля в «Ледовом дворце», мероприятию в 2019 году исполнится 25 лет.

Традиционно выступить на сцене масштабного фестиваля приедут не только российские, но и зарубежные гости. Среди них Дима Билан, Григорий Лепс, Бонни Тайлер, Loboda, Крис Норман и другие.

«Белые ночи» — грандиознейшее музыкальное событие, которое находит отголоски не только в России, но и за пределами страны. За 25 лет фестиваль успели посетить десятки знаменитых гостей, таких как Эрос Рамазотти, Вуди Аллен, Джеймс Деруло, Ален Делон и другие.

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Автор: Галина Гумерова
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