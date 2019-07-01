Политолог раскритиковал вмешательство функционера ЛДПР в дела Петербурга

Глава ЛДПР Владимир Жириновский судя по всему уже не контролирует собственную партию, что неминуемо сказывается на непродуманных заявлениях и действиях ее представителей. Именно поэтому Олег Капитанов, ранее приглашенный на работу в Смольный, приостановил свое членство в этой партии.

Напомним, Капитанов изначально планировал принять участие в губернаторских выборах в Петербурге в сентябре этого года. Собрать подписи муниципальных депутатов Капитанову помог временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Однако Капитанов, думая о благе родного города и трезво оценивая свои силы, принял решение отказаться от борьбы за губернаторский пост и принял предложение Беглова войти в обновленную команду Смольного в качестве главы комитета по межнациональным отношениям.

Это был выбор Капитанова, который радел не о своих политических амбициях, а о судьбе Петербурга, поэтому неадекватная реакция функционеров ЛДПР на его решение вызывает недоумение, говорит политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Эксперт напомнил, что ЛДПР самостоятельно подписи не собирала, и поделился мнением, что Жириновский давно уже не контролирует собственную партию. Вероятно, следствием этого стал демарш члена ЛДПР, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, направившего Беглову открытое письмо с пожеланием проиграть выборы, отметил политолог.

«То, что Жириновский не контролирует свою партию, особенно в регионах, давно всем видно и понятно, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Уже в прошлом году был виден системный кризис в этой партии, и было ясно, что так, как ЛДПР позиционировала себя до последнего времени, она больше позиционироваться не может. Серьезный внутрипартийный кризис налицо».

Демарш Лебедева — знак продолжения этого кризиса, отметил собеседник ФАН, раскритиковав вмешательство функционера ЛДПР в дела Петербурга.

«Заявление Лебедева в Telegram-канале на самом деле мало кого волнует, — продолжил Солонников. — Telegram-каналы смотрят не более трех процентов жителей нашей страны, а Лебедев не тот политик, к которому кто-то особо прислушивается. Его выступление сродни выступлениям разных фриков на разных площадках, ну, они забавны прежде всего своей клоунской постановочностью».

Однако все это не играет никакой роли ни в федеральной политике, ни в петербургской, особенно если учитывать, что петербургское отделение ЛДПР всегда действует по своим правилам, говорит политолог.

«Петербургская организация ЛДПР имеет особую структурную систему. Члены этой партии, работающие в Петербурге, в состоянии дать собственную оценку всему, что происходит и в городе, и в стране. Численный и кадровый состав петербургского отделения ЛДПР не такой, как в других регионах. Напомню также, что в Петербурге ЛДПР постоянно поставляет достойных кандидатов для работы в различных структурах власти», — говорит собеседник ФАН.

Солонников напомнил о продуктивной работе во главе комитета по культуре Смольного выходца из ЛДПР Константина Сухенко, который на этом посту в первую очередь думает об интересах города.

«Так что Северная столица живет по своим правилам и законам, это касается в том числе и ЛДПР. Фракция этой партии представлена у нас другими людьми, с другими взглядами и с другой степенью компетенции, которые не сравнить с тем, что мы иногда наблюдаем в центре и в некоторых регионах. А что касается обращения Лебедева — ну, высказался и высказался, дай ему бог здоровья. Пусть и дальше продолжает веселить общественность», — резюмировал Дмитрий Солонников.

Ранее Владимир Жириновский потребовал от Капитанова отказаться от назначения главой комитета Смольного и продолжить предвыборную борьбу. Информационную кампанию против врио губернатора Петербурга Александра Беглова подхватил сын Жириновского — вице-спикер Госдумы и функционер ЛДПР Игорь Лебедев, который назвал отказ Капитанова от борьбы за губернаторское кресло «политическим фарсом».