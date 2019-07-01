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Петербуржцы «прогуляются» с динозаврами на фестивале KOD 2.0

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Петербуржцы «прогуляются» с динозаврами на фестивале KOD 2.0

Санкт-Петербург, 1 июля. Фестиваль KOD 2.0 пройдет с 6 по 14 июля на крупнейшей VR-площадке города.

Посетители мероприятия смогут изучить мир юрского периода, взобраться на гору Эверест и даже отправиться в путешествие по миру картин Сальвадора Дали. И все это будет возможно благодаря шлемам виртуальной реальности.

Организаторы обещают гостям фестиваля погружение в различные локации. Благодаря 35 доступным VR-шлемам участники смогут не только увидеть все своими глазами, но и ощутить то, что чувствуют аквалангисты при исследовании «Титаника», затонувшего на глубине 3750 метров, или альпинисты при восхождении на Эверест. Теперь все желающие смогут изучить не только целые миры, но и отдельные вещи из этих миров, как, например, автомобиль из культового фильма «Назад в будущее». Также на мероприятии будет виртуальный бар, напитки в котором окажутся совершенно реальными.

Петербуржцы «прогуляются» с динозаврами на фестивале KOD 2.0

Отметим, что фестиваль виртуальной реальности будет работать с 11.00 до 20.00, а цена билета составит до 490 рублей.

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Автор: Екатерина Волосникова
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