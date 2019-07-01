В Петербурге произошло массовое отравление шаурмой

Санкт-Петербург, 1 июля. В Петербурге 30 человек отравились шаурмой. Кафе, в котором обедали пострадавшие, находится на проспекте Непокоренных.

Первые пострадавшие стали обращаться за медицинской помощью еще в субботу, 29 июня. У семи человек были выявлены схожие симптомы, позже было установлено, что все они ели шаурму в заведении «Евро Кебаб», пишет KP.RU.

В региональном управлении Роспотребнадзора изданию сообщили, что по данному факту идет проверка. Причиной отравления могли послужить испорченные яйца, которые использовались для приготовления соуса к блюдам.

Кроме того, по данным «Федерал Пресс», в заведении царила антисанитария, посуду и продукты мыли в одной раковине, кухня не была разделена на горячий и холодный цеха. У повара и других сотрудников не было санитарных книжек, а владельцы кафе признались, что курицу они покупают в обычных продуктовых магазинах.

Вместе с пострадавшими от шаурмы клиентами кафе, заболели и несколько сотрудников заведения. Среди них повар и кассир. Многие из отравившихся студенты Политеха, который расположен неподалеку. Медики зафиксировали 30 случаев отравления. Всем заболевшим поставили диагноз «Сальмонеллез»

Несколько отравившихся были госпитализированы. Кафе временно закрыто. Решение о его дальнейшей работе будет принято после завершения проверочных исследований.

Как отмечает телеканал 360, среди пострадавших было много студентов Политехнического университета: рядом с кафе расположены общежития этого вуза.

Ранее Пятый канал сообщил о призыве нового президента Украины Владимира Зеленского почаще есть шаурму. Такой совет чиновникам он опубликовал в своем Instagram. Зеленский уверен, что в этом «нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного».