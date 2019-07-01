Председатель КГИОП рассказал об особенностях реставрации в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июля. День реставратора отмечается в Петербурге 1 июля. Председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров рассказал, почему эта профессия будет вечно жить в Северной столице, какие объекты отреставрируют в ближайшее время и что станет с записками, найденными в грифонах.

По словам Макарова, профессиональный праздник реставратора начали отмечать в Петербурге 28 июня. В этот день в «Мюзик-Холле» вручили правительственные награды «Почетный реставратор Санкт-Петербурга». Кроме того, в Северной столице прошла неделя реставрации, в рамках которой петербургские реставраторы устроили для горожан серию эксклюзивных экскурсий на дачу Громова в Лопухинском саду, в дом садовника Бука на Елагином острове и в церковь Владимирской иконы Божьей Матери.

Председатель КГИОП отметил, что на этом экскурсии для петербуржцев не заканчиваются. Макаров рассказал, что в этом году стартовал четвертый сезон проекта «Открытый город», в рамках которого жителям Северной столицы доступны бесплатные пешеходные, велосипедные, самокатные и автобусные экскурсии.

«Всего в программе более 150 объектов, на которые просто так не попасть. Из них в этом году 21 новый: Дом эмира Бухарского, Дача Дашковой «Кирьяново», форт Красная горка и многие другие», — рассказал Макаров.

Председатель комитета подчеркнул, что в Петербурге существует хорошая традиция проводить конференции и научные дискуссии для профессиональных реставраторов. Например, 26 и 27 июня в стенах Конюшенного корпуса ЦПКиО состоялся конгресс, на котором обсуждались вопросы реставрации и эксплуатации памятников садово-паркового искусства и гидротехнических сооружений.

«Понятно, что реставрация — это довольно консервативная отрасль: прорывных технологий тут не бывает, Нобелевскую премию реставраторам за открытия не дают. Но в нашем городе у реставраторов много работы, и им всегда есть что обсудить», — сказал Макаров.

Председатель КГИОП назвал и самые острые проблемы реставрации в Северной столицы. Макаров отметил, что петербургский климат не лучшим образом влияет на состояние памятников и исторических зданий.

В качестве примера председатель комитета привел скульптуры Ростральных колонн, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Они высечены из пудостского туфообразного известняка, а этот камень очень мягкий. При этом двухсотлетние скульптуры испытывают сильную нагрузку из-за большого количества автомобилей, проезжающих каждый день по стрелке Васильевского острова. Макаров пояснил, что на конференциях как раз обсуждают методику сохранения таких проблемных объектов.

Кроме того, председатель КГИОП рассказал об обучении реставраторов в Петербурге. Макаров сообщил, что специалистов готовят в колледжах, расположенных на Софийской улице и на улице Морской Пехоты.

«Там готовят квалифицированных реставраторов, есть серьезная производственная база, налажено сотрудничество с коллегами из Финляндии и Германии», — подчеркнул председатель комитета.

Макаров отметил, что профессия реставратора является необходимой для Петербурга. К тому же, эта сфера приносит неплохую прибыль.

«В городе, где девять тысяч памятников, профессия реставратора умереть не может», — заявил Макаров.

Председатель КГИОП подчеркнул, что в данной сфере Петербург сильно опережает Москву. По словам Макарова, многие реставрационные компании из города на Неве работают в столице. При этом на петербургском рынке нет ни одной московской компании.

Макаров рассказал также и о применении роботов в реставрации объектов в Петербурге. Так, при изготовлении копий скульптур каменотеса Самсона Суханова у Горного университета заготовки как раз вырезались с помощью робота. Однако для создания полноценной копии потребовался профессиональный скульптор-реставратор, который трудился над «болванками» почти полгода.

Рассказал Макаров и о программе реставрации фасадов петербургских домов-памятников. По словам председателя комитета, программа рассчитана на 10 лет. В год будут обновлять от 25 до 30 фасадов. Всего в рамках программы планируют отреставрировать 255 зданий, имеющих самые сложные фасады. На работы городское правительство собирается выделить 17 миллиардов рублей.

Также, по словам Макарова, особое внимание будет уделено дверям в петербургских домах-памятниках. Председатель комитета рассказал, что сейчас в парадных либо устанавливают металлические двери, либо сохраняют исторические, однако последние уже сильно обветшали.

«При реставрации или замене дверей специалисты будут опираться на иконографию. Если информации по конкретному зданию не найдется, то реставраторы будут использовать исторические аналоги», — сообщил Макаров.

Недавно глава Петербурга Александр Беглов осмотрел особняк Э. Бремме на Васильевском острове. Оказалось, что собственник здания, являющегося объектом культурного наследия, допустил нарушения при содержании особняка.

По словам Макарова, бороться с нерадивыми собственниками можно с помощью штрафов. Суд обязал выплатить собственника особняка Бремме 1,5 миллиона рублей. Макаров отмечает, что ранее таких штрафов в похожих случаях не назначали.

«Видимо, на судью произвело впечатление состояние особняка», — предположил председатель КГИОП.

Макаров рассказал, что сейчас нашелся инвестор, который хочет построить дом рядом с особняком Бремме, а заодно готов отреставрировать историческое здание.

Напомним, что недавно реставрация коснулась еще одного известного петербургского объекта. В мае на Банковский мост вернули обновленных грифонов, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Внутри специалисты нашли множество записок и монет.

«Самое забавное, что среди прочего обнаружили… крышку от чайника! Ее, видимо, уронили еще во время монтажа грифонов двести лет назад», — рассказал Макаров.

Также председатель КГИОП сообщил, что найденные записки сейчас хранятся в реставрационной мастерской «Наследие», однако их планируют либо выставить в одном из офисов Сбербанка, либо опубликовать в специальной брошюре. Макаров подчеркнул, что записки, содержащие персональные данные, демонстрироваться не будут.

«Почему горожане вообще стали оставлять записки в грифонах? За двести лет скульптуры отошли от плинта, образовались щели, и появилась отличная возможность оставлять там пожелания. Но сейчас все трещины и щели заделаны, поэтому призываем загадывать желания вслух или про себя, не прикасаясь к скульптурам», — сказал председатель комитета в интервью «Петербургскому дневнику».

Кроме того, Макаров разрешил спор по поводу того, как именно следует называть скульптуры на Банковском мосту. Некоторые считают, что это не грифоны, а крылатые львы. Макаров рассказал, что грифона обычно изображают с головой орла, но, например, в средневековой литературе можно найти рисунки этого существа и с головой льва. Поэтому фигуры. Установленные на Банковском мосту, по сути, можно называть и так, и так.

«В случае с нашими скульптурами все проще: инженер фон Треттер на чертеже по-французски написал: «Мост с четырьмя грифонами». Поэтому мы придерживаемся позиции автора», — заключил Макаров.

Напомним, День реставратора отмечается в Петербурге с 1 июля 2006 года, а с 2008 года – в качестве официальной городской памятной даты. Праздник назначили на этот день, поскольку именно 1 июля 1945 года была организована Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская Управления по делам архитектуры Ленгорисполкома, положившая начало прославленной ленинградской реставрационной школе.