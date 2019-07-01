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Дворы петербургской капеллы превратят в арт-музей под открытым небом

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Дворы петербургской капеллы превратят в арт-музей под открытым небом

Санкт-Петербург, 1 июля. На набережной Мойки в Петербурге состоится коллаборация современного и классического искусства. Арт-объекты превратят известные дворы Государственной академической капеллы в музей под открытым небом.

Уже в понедельник на фестивале «Дворы Капеллы» будут представлены не только классические скульптуры, но и арт-объекты современных художников. Помимо уже состоявшихся деятелей искусства, на открытой площадке свои работы презентуют и студенты художественно-технического института. Также планируется появление в экспозиции объектов, подготовленных музеем архитектурной художественной керамики «Керамарх», «Императорскими садами России» и «Живым финским заливом».

Дворы петербургской капеллы превратят в арт-музей под открытым небом

Отметим, что организаторы готовят масштабный эксперимент со звуком на металле. Мероприятие планируют сделать ежегодным и привлечь к нему как можно больше жителей и гостей Петербурга.

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Автор: Екатерина Волосникова
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