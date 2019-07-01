Служба социальных участковых заработала в Петербурге

Москва, 1 июля. Служба социальных участковых заработала во всех районах Петербурга. Данный институт, подчиняющийся комитету по социальной политике Смольного, был создан в кратчайшие сроки по распоряжению главы города Александра Беглова.

Социальные участковые должны принимать заявления от граждан и составлять программу соцуслуг. Кроме того, служба будет обследовать условия жизни граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Любой желающий сможет обратиться к социальным участковым как напрямую, так и через соседей или знакомых. Кроме того, обращения будут приниматься по телефону, по электронной почте и через сайт.

На сегодняшний день в Петербурге работают 80 специалистов, однако в ближайшее время их число увеличится, когда в городе появятся новые бюро, сообщает портал «Невские новости».

Инициатором введения подобной службы стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он обратил внимание на то, что пенсионеры не должны ходить по разным инстанциям в надежде получить свои льготы. Сотрудники соответствующих инстанций должны самостоятельно находить граждан, которые нуждаются в поддержке.

Планируется, что социальные участковые будут приходить к пожилым людям и рассказывать о том, какие льготы им полагаются, а также помогать оформлять все документы.