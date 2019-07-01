Стало известно, где ограничат движение по ЗСД в Петербурге из-за ремонта

Санкт-Петербург, 1 июля. Движение по Западному скоростному диаметру в Петербурге ограничат с июля в связи с плановыми ремонтными работами, об этом сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

По данным компании, ограничение вводится на северном, центральном и южном участках ЗСД. На участках будет проводиться ремонт дорожного покрытия основного хода и развязок, также будут построены дополнительные съезды.

Информировать об ограничении движения водителей будут с помощью специальных знаков и информационных щитов, кроме того, места проведения работ будут обозначены специальными сигнальными средствами. Движение будут ограничивать в часы минимальной транспортной нагрузки.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов напомнил, что на ЗСД в летнее время действуют специальные сезонные тарифы. Градоначальник поручил чиновникам информировать петербуржцев о льготах. Речь идет о «дачной» скидке на 50 % для пользователей транспондеров.