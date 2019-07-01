Новую школу на 450 мест откроют к учебному году в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июля. Новую школу на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга откроют к началу учебного года, она будет рассчитана на 450 мест. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по строительству города.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ведомства, застройщик ООО «Потенциал» уже получил разрешение от Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга на ввод нового общеобразовательного учреждения в эксплуатацию.

Помимо учебных классов в школе будут два плавательных бассейна для детей младшего и среднего возраста и кабинеты для занятия творчеством. На пришкольной территории оборудуют большую спортивную зону с футбольным полем.

Напомним, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время визита в Красногвардейский район города в апреле распорядился, чтобы учебное заведение открыли не зимой 2020 года, а к 1 сентября текущего года. Застройщик, по его словам, согласился перенести сроки.

Ранее градоначальник пообщался с жителями Центрального района Петербурга, пообещав ликвидировать свалку, а также сообщил, что к 2022 году в жилом комплексе «Царская столица» будут построены школа и детский сад. Кроме того, Беглов заверил петербуржцев, что в ближайшее время будет решен вопрос с ремонтом дороги на Военной улице.

Он также пообещал горожанам скорое завершение масштабного благоустройства сада Даниила Гранина на Гангутской улице.