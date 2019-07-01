Кержаков рассказал о сгнившем поле на «Петровском»

Санкт-Петербург, 1 июля. Экс-футболист «Зенита», а ныне старший тренер юношеской сборной России U17 Александр Кержаков рассказал о сгнившем поле на стадионе «Петровский».

Кержаков признался, что он был все равно рад вернуться на «Петровский».

«Что-то в этом было. Но не сказать, что это было вау. Я к тому же не смотрел вокруг, я был сконцентрирован на происходящем на поле. Поле сгнило, как я понимаю», — вспоминает бывший футболист.

Подопечные Кержакова играли на «Петровском» в рамках мемориала Гранаткина. Турнир проходил в Северной столице с 4 по 14 июня.

«Оно первый раз ушло само по себе в зиму, вышло само по себе в весну и встретило мемориал Гранаткина», — пояснил он.

По мнению наставника сборной U17, все это время за газоном не следили вообще.

«Оказалось, что сборная России играет на худшем поле из трех возможных. В Рощино хорошее поле, на «Турбостроителе» идеальное», – добавил он в интервью «Фонтанке».

Напомним, цвета «Зенита» Кержаков защищал с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. В общей сложности в составе сине-бело-голубых провел 386 матчей, забив 163 мяча.