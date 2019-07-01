Школьница в Петербурге попала в реанимацию после алкогольного пари

Санкт-Петербург, 1 июля. Школьницу доставили в детскую городскую больницу имени Филатова в субботу, 29 июня, в тяжелом состоянии, об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, 12-летнюю девочку обнаружили на пляже озера «Безымянное» в Красном Селе. Прохожий заметил шатающегося ребенка и вызвал скорую.

Мама девочки рассказала, что дочь ушла рано утром к подруге, после этого школьница весь день не выходила на связь. Как сообщили свидетели, девочка на спор выпила самогон, после чего ей стало плохо. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщают «Невские новости».

Ранее стало известно, что в Кудрово неизвестный изнасиловал женщину. По словам женщины, злоумышленник изнасиловал ее, а затем открыто похитил мобильный телефон.