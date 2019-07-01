Неизвестный изнасиловал женщину в Кудрово

Санкт-Петербург, 1 июля. Жительница города Кудрово заявила в полицию о нападении неизвестного мужчины. По словам женщины, злоумышленник изнасиловал ее, а затем открыто похитил мобильный телефон.

Инцидент произошел 29 июня около 17.00 на проспекте Строителей. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы утром 30 июня.

Женщина 1960 года рождения смогла описать нападавшего. По ее словам, насильник худощавого телосложения, на вид злоумышленнику 20-25 лет. Рост мужчины около 170 сантиметров. Нападавший был одет в синие джинсы и красную футболку. Жительница Кудрово описала внешность насильника как азиатскую.

Как сообщают «Невские Новости», видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что полиция задержала жителя Ленобласти, изнасиловавшего знакомую, зашедшую к нему в гости. Мужчина ранее уже был судим.