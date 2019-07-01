Петербуржцев предупредили о грозе и дождях 1 июля

Санкт-Петербург, 1 июля. Петербуржцев предупредили о дожде и грозе в первый день июля. При этом столбик термометра днем поднимется до 25 градусов.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в понедельник осадки будут кратковременными, не исключены грозы. В ночь на 2 июля температура снизится до 14 градусов, усилится юго-восточный ветер. Понизится и атмосферное давление.

Вторник тоже будет дождливым, правда, на улице будет прохладнее — до 19-21 градусов тепла, сообщает Пятый канал.