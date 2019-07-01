Беглов назвал открытие станции метро «Академическая» подарком для абитуриентов

Петербург, 1 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назвал открытие станции «Академическая» огромным подарком для абитуриентов.

С заявлением на тему градоначальник выступил сегодня утром, побывав лично на открывшейся после ремонта станции метрополитена, где пообщался с жителями Петербурга.

«Станция действительно светлая получилась, хорошая, удобная, очень многое здесь сделано для маломобильных групп, для людей, которые имеют проблемы со зрением. Самое главное, здесь противопожарные мероприятия выполнены на самом высоком уровне», — цитируют руководителя города «Невские новости».

Кроме того, Беглов назвал открытие станции метрополитена настоящим подарком для абитуриентов и студентов. Дело в том, что вокруг станции расположено сразу несколько высших и средних специальных учебных заведений. Поручение закончить ремонт «Академической» к началу приемной кампании врио губернатора Петербурга дал строителями в марте.

«Конечно, молодцы строители, которые выдержали полностью график, сдержали свое слово. Сегодня открытие станции, так что я поздравляю всех жителей», — резюмировал Александр Беглов.

Как сообщает «Газета.ru», во время капитального ремонта станции, который длился 11 месяцев, была налажена специальная схема движения наземного пассажирского транспорта. Периодичность автобусов и трамваев была увеличена, что позволило компенсировать пассажирам неудобства, вызванные закрытием станции.