Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»

Санкт-Петербург, 1 июля. Станция Петербургского метрополитена «Академическая» вновь начала принимать пассажиров после ремонта. Станцию, которая была закрыта 11 месяцев, осмотрел утром 1 июля глава Петербурга Александр Беглов.

Специалисты отремонтировали все эскалаторы на «Академической», заменили санитарно-технические системы, а также отполировали облицовку путевых стен и отремонтировали пол перронного зала. Кроме того, на станции была обновлена система противопожарной защиты, в частности, пожарная сигнализация, система оповещения по громкоговорителю и пожаротушения.

На обновление станции метрополитена из бюджета петербургской подземки выделили 340 миллионов рублей. Ремонтные работы были выполнены в установленный срок.

Александр Беглов уже осматривал «Академическую» в марте этого года. Градоначальник распорядился вовремя завершить работы, поскольку эта станция жизненно необходима Петербургу. Беглов подчеркнул, что в районе «Академической» находится несколько вузов, а июль является месяцем высокой активности абитуриентов.

В следующем году «Академической» исполнится 45 лет, поэтому обойтись без ремонта было нельзя. При этом станцию необходимо было закрыть на время работ, чтобы обеспечить безопасность, сообщают «Невские Новости».

На следующий год запланированы ремонтные работы на станции метро «Маяковская». Кроме того, планируется отремонтировать южный выход с «Московской».

Отметим, что к 1 сентября 2019 года в Петербурге откроются три новых станции метрополитена. Они станут частью Фрунзенского радиуса.

В 2022 году должны быть готовы станции «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии, а также «Путиловская» и «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии. А в 2024 году планируют открыть второй выход со станций метро «Василеостровская» и «Балтийская» и новую станцию «Театральная».

Планы по развитию метрополитена Петербурга построены с учетом городского бюджета. В ближайшие годы власти Северной столицы намереваются добиться федеральной поддержки в этом вопросе и удвоить бюджет на развитие петербургской подземки.