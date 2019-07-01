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Пожарные спасли из огня обнаженную девушку в Петербурге

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Пожарные спасли из огня обнаженную девушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июля. Пожар вспыхнул в одной из квартир в Адмиралтейском районе Петербурга. Огнеборцы вынесли из огня обнаженную девушку.

Инцидент произошел в доме на перекрестке 7-ой Красноармейской и Московского проспекта. Когда пожарные прибыли по вызову, то обнаружили на балконе обнаженную девушку, которая спасалась от огня. Перед пожаром она, судя по всему, принимала душ. В настоящий момент пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. Хозяин трехкомнатной квартиры погиб.

К тушению пожара были привлечены 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

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Автор: Борис Николаев
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