Монтаж вентиляторов завершают на перегоне между новыми станциями метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июня. На перегоне между двумя новыми станциями петербургского метрополитена — «Проспект Славы» и «Дунайский проспект» — начались последние монтажные вентиляционные работы. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.

Видеозапись с места работ опубликовала пресс-секретарь главы Санкт-Петербурга Инна Карпушина в своем telegram-канале «Барышня в Смольном».

«В выходные будут смонтированы последние вентиляторы на этом перегоне», — сказал Николай Александров.

Ранее Карпушина взяла интервью у главы «Метростроя». Александров рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге. Он добавил, что не сомневается в готовности к 1 сентября первых трех станций Фрунзенского радиуса. Напомним, глава Северной столицы Александр Беглов призвал ускорить строительство Фрунзенского радиуса. Градоначальник неоднократно отмечал, что жители Петербурга нуждаются в развитой транспортной инфраструктуре.