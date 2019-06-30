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Беглов рассказал о научном потенциале Петербурга

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Беглов рассказал о научном потенциале Петербурга

Санкт-Петербург, 30 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия Европейской конференции по рассеянию нейтронов, которая пройдет в Северной столице в период с 30 июня по 5 июля.

Градоначальник отметил, что в Санкт-Петербурге в настоящее время существуют 70 научных институтов, которые составляют 10% от научного потенциала России.

Отметим, 7-я Европейская конференция по рассеянию нейтронов открылась в Петербурге 30 июня. Участниками мероприятия станут  650 представителей мирового научного сообщества из 43 стран мира. Об этом пишут «Невские новости». 

На открытии также присутствовали председатель конференции ECNS 2019, член-корреспондент РАН и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Для нас этот форум дает очередной толчок для развития именно научной инфраструктуры нашего города. Мы заявляем о том, что мы готовы создавать научную инфраструктуру, для этого все абсолютно есть», — сказал Беглов.

По его словам, уже готово соглашение между городом и институтом, благодаря которому Петербург получит новый толчок в вопросах инновационного развития.

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Автор: Сергей Петров
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