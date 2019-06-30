Массовое ДТП с участием «Газели» в Петербурге попало на видео
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Санкт-Петербург, 30 июня. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием «Газели» в Северной столице попало на видео, оказавшееся в распоряжении Федерального агентства новостей.
По словам очевидцев, авария произошла на Европейском проспекте в Кудрово. В результате ДТП «Газель» опрокинулась на одну из легковых автомобилей.
В настоящее время число пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов поручил принять меры для снижения числа ДТП в городе.
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